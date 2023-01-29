وقفة احتجاجية على إطلاق موقوفي تفجير المرفأ أمام سرايا النبطية: تهريب أخطرهم الى أميركا بايعاز من الامبريالية العالمية

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نظم حراك النبطية وقفة احتجاجية أمام سرايا النبطية الحكومية، احتجاجا على ما أسموه "محاولات طمس الحقيقة والإفلات من العقاب في التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت".

وألقت المحامية غادة مهنا كلمة باسم المعتصمين، قالت فيها: "بعد تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية، وجهت السلطة ضربة للقضاء من خلال اجهزتها التي عمدت الى زرعها في المؤسسات. وبعد توقيف التحقيق العدلي مرتين مع القاضي صوان ومرات مع القاضي بيطار أطلقت وخلافا للقانون بعض الجهات القضائية جميع الموقوفين في جريمة تفجير المرفأ وتهريب أخطرهم الى أميركا، وهو يشغل موقع مسؤول الأمن في المرفأ، بايعاز من الامبريالية العالمية المتآمرة على الوطن وممانعيه الذين سبق ومرروا بايعاز من الجهة نفسها تهريب الفاخوري غير آبهين بالدماء الذكية التي سالت تحريرا للوطن؛ بهدف واحد هو طمس الحقيقة....".



وختمت مهنا: "إننا إذ ندعو جماهير شعبنا للوقوف جنبا الى جنب في وجه محاولات طمس الحقيقة والإفلات من العقاب بارادة صلبة وبصبر جميل حتى استعادة الوطن واعادة احياء مؤسساته".