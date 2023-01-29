عناوين الصحف ليوم الأحد 29 كانون الثاني 2023

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الديار: لقاء مرتقب بين بري وجنبلاط وبكركي تجوجل المواقف المسيحية ولا تطرح مبادرة

اللقاء الخماسي في باريس لتحديد الموقف من الاستحقاق الرئاسي ولن يبحث في الاسماء

النهار: أسبوع محطات مفصلية... على نار الأسبوع العاصف



الأنباء الكويتية: انتشار للجيش تحسباً لتظاهرات عمالية وسط تحذير من «فتنة دموية»

تحضيرات رئاسية بمواكبة مؤتمر باريس.. و«المهاترات» القضائية تهمد

الشرق الأوسط: الأزمة القضائية في لبنان تشعل انقساماً سياسياً يصل إلى البرلمان

السنيورة يدعو «مجلس القضاء الأعلى» لمعالجة الخلاف بين البيطار وعويدات

الوطن السورية: رصاصات المقاومة تهزُّ كيان الاحتلال و60 بالمئة من جيشه ينتشر في الضفة ويطلب من المستوطنين حمل السلاح … فلسطين لن تموت.. وجيل جديد ينتفض من قدسه