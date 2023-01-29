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الوطن السورية: لاجئ سوري في بريطانيا: لم أحصل على أموال منذ أشهر لتأمين الطعام!

29
JANUARY
2023
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الوطن السورية: كشف طالب لجوء سوري الممارسات المذلة التي تقوم بها وزارة الداخلية البريطانية بحق اللاجئين، ولا سيما في مركز «مانستون» السيّئ السمعة الذي يقيم فيه المهاجرون لحين معالجة وقبول طلبات لجوئهم في بريطانيا، ومنها عدم تقاضيه أي أموال منذ عدة أشهر لتأمين طعامه!

 

ونقل موقع «kent live» البريطاني عن اللاجئ السوري «ج» ولاجئ آخر، تأكيدهما أنهما نُقلا إلى أحد الفنادق التي تديرها وزارة الداخلية البريطانية، لكنهما لم يتلقيا دعم اللجوء الخاص بهما لعدة أشهر، حيث من المفترض أن يحصلا على إعانة أسبوعية تقدر بـ24.8 جنيه إسترليني لمساعدته على دفع ثمن الضروريات، بما في ذلك الطعام والملابس وأدوات النظافة، وذلك حسب ما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة.

 

وأشار الموقع إلى أن الرجلين وكلاهما مقيم في مدينة هاستينغز البريطانية أوضحا أنهما لم يتقاضيا فلساً واحداً، كما أن اللاجئ السوري الذي لم يرغب في نشر اسمه الكامل لأسباب تتعلق بالسلامة، غادر سورية عام 2011، وعاش في لبنان لبضع سنوات ثم سافر إلى تركيا ومنها إلى ليبيا، ثم وصل أخيراً إلى بريطانيا العام الماضي بعد رحلة محفوفة بالمخاطر.

 

ولفت إلى أن السوري هو واحد من آلاف الأشخاص الذين عبروا بحر المانش في قوارب صغيرة العام الماضي، بعد رحلة معاناة كبيرة في ليبيا التي تم اختطافه وتعذيبه فيها مدة 33 يوماً، نُقل بعدها إلى مستشفى عسكري مدة 16 يوماً بعد إطلاق النار عليه، حيث قال: «كان العلاج سيئاً ومؤلماً للغاية، نقلوني بعدها إلى مستشفى آخر».

الوطن السورية
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