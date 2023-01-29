الأنباء الكويتية: بري قد يؤدي دورا أساسيا في التخريجة الرئاسية

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الأنباء الكويتية: يبدو ان خطوات كبيرة حصلت، مرتبطة بالمؤتمر الخماسي المرتقب عقده في باريس بتاريخ 6 فبراير شباط، ويضم المدراء العامين لوزارات الخارجية في كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والسعودية ومصر وقطر، والذي عليه إقرار آلية الضغط على المسؤولين اللبنانيين المعنيين بانتخاب رئيس الجمهورية.

واللافت حتى الآن، انه لا أحد رشح نفسه رسميا، سوى ميشال معوض القريب من الأجواء التنموية الأميركية، ولا أحد يتبنى ترشيح أحد من الأسماء المتداولة، تحسبا لحرقه.

المصادر المتابعة تتوقع ان يلعب رئيس المجلس النيابي نبيه بري دورا أساسيا في التخريجة الرئاسية، في مرحلة ما بعد مؤتمر باريس..