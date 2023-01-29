الديار: رسالة واضحة وشديدة من الجيش اللبناني: الامن خط أحمر

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

وزعت امس دعوات للتحرك باتجاه قصر العدل مؤيدة للقاضي طارق البيطار، وتردد ان دعوات مضادة جرت لدعم القاضي عويدات.

وسارع اهالي ضحايا انفجار المرفأ الى التبرؤ من هذه الدعوات، واصدروا بيانا مقتضبا اكدوا فيه « ان الدعوات للتجمع امام قصر العدل قبل الظهر هدفها العنف واراقة الدماء في الشارع ونحن لسنا معنيين بها».



وانتشر الجيش اللبناني في نقاط عديدة في محيط الشياح وعين الرمانة والطيونة في ضوء هذه الدعوات، وقالت مصادر امنية ان هذه الاجراءات هي تدابير احترازية تزامنا مع الدعوات المتبادلة والمعلومات عن تحركات وتجمعات في هذا الاطار.

وقال مصدر مطلع لـ «الديار» ان ما قام به الجيش اللبناني من انتشار سريع في هذه المناطق هو رسالة واضحة وشديدة بان الامن خط احمر، وهي موجهة لاي محاولة للمس بالامن والاستقرار في البلد.