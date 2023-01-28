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أهالي ضحايا المرفأ: البيان كان لقطع طريق الفتنة

28
JANUARY
2023
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صدر عن جمعيّة أهالي ضحايا انفجار المرفأ البيان التوضيحي التالي :

"بعد أن صدر بيان عن الجمعيّة اليوم يُحذّر من التحرّكات التي قد تؤدّي إلى تأجيج الإحتقان في البلد أو الإنجرار إلى لعبة شارع مقابل شارع، يهمّنا التوضيح بأنّ الغاية من البيان المذكور كانت قطع الطريق على أيّ محاولة فتنة من هذا النوع، إلاّ أنّ الجمعيّة تقدّر عالياً حرص مجموعات ١٧ تشرين والحراك المدني ومجموعة "ن" إضافةً إلى القوى السياديّة الحرّة والمستقلّة وكافّة المجموعات التي ما انفكّت تدعم تحرّكات أهالي ضحايا المرفأ منذ لحظة وقوع الإنفجار المشؤوم بمواجهة منظومة النيترات وأدواتها من سياسيّين وأمنيّين وإداريّين وحتى بعض القضاة، ليس آخرهم المدّعي العام التمييزي المتجاوز لاختصاصه وموقعه وصلاحيّاته كمدافع أوّل عن الحقوق والمجتمع إلى موقع الحامي للطغاة والمُجرمين

 

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