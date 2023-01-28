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القوى الناصرية: قضية فلسطين لن يطويها الزمان ولن ينهيها اتفاقيات التطبيع ولا صفقاته

28
JANUARY
2023
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اصدرت القوى الناصرية في لبنان بياناً لها، حيّت فيه الصمود البطولي في جنين ونابلس والخليل وكافة الأراضي الفلسطينية، كما أشادت بالعملية الفدائية التي نفذها في القدس احد شباب فلسطين الفدائي خيري علقم، والتي تؤكد ان قضية فلسطين لن يطويها الزمان ولن ينهيها اتفاقيات التطبيع ولا صفقاته يحملها جيل بعد جيل الى ان يتم الله وعده بنصر قريب وشددت القوى العروبية الناصرية على الثوابت التالية :
 
أولاً: أن الثورة المتجددة المظفرة لأهلنا الفلسطينيين وأبنائهم الفدائيين، هي الحق والحقيقة، وهي التأكيد على الاشتباك المتواصل والمستمر مع الاحتلال الصهيوني، وهي المصير والمسار الحقيقيين ليس فقط على الصعيد الفلسطيني، إنما على صعيد الأمة العربية من محيطها إلى خليجها العربي.
 
إن هذه الانتفاضة الشعبية الفلسطينية تتخطى" مقررات الأمم المتحدة التي لم تنفذ وقرارات القمم العربية التي لم يتم الاستجابة لها، وهي بالتأكيد رد قاطع على محاولات إسقاط البندقية المقاومة، بمشاريع سلام مذلّة ماضية ومتجددة، ولا تصب سوى في خانة العدو الاسرائيلي، ولا تحقق أهداف أهلنا الفلسطينيين في التحرير وإحقاق الحقوق المشروعة لهم على أرضهم. 
إن هذه الانتفاضة تعطي دروساً في الصمود، وترسم ملامح التحرير الكامل والناجز، لأرض فلسطين من جليلها إلى نقبها، ومن بحرها إلى نهرها، وعاصمتها القدس الشريف.
 
ثانياً: نبارك لأهل فلسطين بالعملية الفدائية في القدس الشريف، التي تردع العقل الإجرامي الصهيوني، عن الاستمرار في ارتكاب المجازر بحق أهلنا الفلسطينيين، وتثأر لشهداء جنين ونابلس، وكل شبر من أرض فلسطين الحبيبة.  
نتوجه بالسلام والرحمة على أرواح شهداء أهلنا الفلسطينيين، وفي مقدمتهم شهيد القدس "خيري علقم"، ونؤكد بأننا معكم يا أهل فلسطين وسنبقى دائماً في رباط حتى ينتصر الحق وتعود فلسطين حرة عربية لابنائها ،و تعود القدس عاصمة السماء على الأرض، يرونها بعيدة ونراها أقرب من القريب.
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