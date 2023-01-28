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بيان صادر عن حزب التيار العربي:

هل تكفي بيانات التائيد والمباركة بالعملية النوعية التي نفذها الشهيد البطل خيري العلقم.

لا بد وأن يترافق هذا العمل النوعي مع تحركات شعبية واسعة على امتداد الوطن العربي من المحيط الى الخليج من أجل رفع معنويات أهلنا الصامدين الصابرين على كامل تراب الوطن لكي تصبح المقاومة فعلاً يومياً والشهادة بطولة وليس إرهاب ولنحرج الحكام بأن الشعوب ليست مع التطبيع والسلام مع هذا الكيان الذي لا يفهم الا لغة واحدة هي لغة الدم

إننا في حزب التيار العربي ندعو الاحزاب والقوى الفاعلة في هذه الأمة الى التحرك سريعاً للدعوة الى تحرك واسع عبر مسيرات حاشدة دعماً واسناداً لنهج المقاومة.