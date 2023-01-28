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بعد الدعوات للتجمع أمام العدلية.. انتشار كثيف للجيش وأهالي ضحايا المرفأ: هدفها إراقة الدماء

28
JANUARY
2023
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تشهد مناطق عين الرمانة – الطيونة – الشياح انتشاراً كثيفاً لمغاوير الجيش وإغلاقاً لمداخل عين الرمانة بالأسلاك الشائكة، وذلك كتدبير وقائي من حصول إشكالات خلال مرور مسيرة لمتضامنين مع القاضي طارق البيطار باتجاه قصر العدل في بيروت.
 
الى ذلك، نفذ ناشطون اعتصاماً رمزيًّا أمام قصر العدل في بيروت، للمطالبة بإقالة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، حيث رفعوا اللافتات المطالبة برفع يد السياسيين عن القضاء وإقالة القاضي عويدات، وبتوقيع مرسوم التشكيلات القضائية وبتعديل المواد القانونية التي تقف عائقا امام عدالة التحقيق.
 
وفي السياق، أكد أهالي ضحايا مرفأ بيروت في بيان، أن "هناك دعوات توزع للتجمع اليوم عند الساعة 11 أمام قصر العدل في بيروت، منها ما هي مؤيدة لغسان عويدات ومنها ما هي مؤيدة لإقالته... يهمنا كأهالي ضحايا أن ننبِّه من هذه الدعوات التي تهدف - من جملة ما تهدف إليه - الى العنف وإراقة الدماء في الشارع". 
 
وتمنى الاهالي من "الجميع التيقظ وعدم الإنجرار وراء من يحاول جرنا الى الفتن، والى متابعة الدعوات الى التحرك التي تصدر عن أهالي الضحايا حصرا".
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