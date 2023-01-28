الثلوج على الأبواب مع بداية الأسبوع

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تؤثر كتل هوائية رطبة حالياً على لبنان بطقس متقلب بين الصحو مع احتمال أمطار محلية اليوم وغداً ومن المتوقع أن تبدأ سلسلة من المنخفضات الجوية بالتأثيرعلى لبنان تدريجياً بدءاً من الاثنين المقبل وتشتد منتصف الاسبوع وقد تشتد اكثر من ناحية البرودة أواخر الاسبوع، اذا طقس شتوي ممطر بارد ومثلج سيرافقنا الاسبوع المقبل..

تفاصيل طقس اليوم السبت:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٣ و٢٣ درجة، بقاعا بين ٦ و٢٠، وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٠ و١٨ درجة.

٢- الجو: غائم جزئياً الى غائم مع احتمال لبعض زخات المطر

٣- الرياح: شرقية قوية صباحاً خصوصاً في الداخل وجبلاً تتحول جنوبية غربية نهاراً وسرعتها بين ٣٠ و٧٠ كم/س.

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٥٪

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٣ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.

طقس اليومين المقبلين:

الاحد: متقلب غائم جزئيا الى غائم مع احتمال لبعض زخات المطر والثلوج الخفيفة على ١٩٠٠متر والحرارة تنخفض بشكل ملحوظ وتتراوح بين ١٢ و١٩ ساحلا وبين ٥ و١٧ بقاعاً وبين ٨ و١٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط جبلاً وفي الداخل وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الاثنين: يتحول الطقس الى غير مستقر وغائم مع امطار متفرقة غير شاملة نهاراً وتشتد مساءً تترافق مع برق ورعد والثلوج تطال ١٦٠٠متر - ١٧٠٠متر نهاراً و١٤٠٠متر - ١٥٠٠متر ليلاً وتتراكم بشكل جيد على ١٦٠٠متر خلال الليل والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١١ و١٧ ساحلا وبين ٣ و١٢ بقاعاً وبين ٤ و١٠ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الثلاثاء: غير مستقر وغائم مع امطار غزيرة أحياناً تترافق مع تساقط حبات البرد وبرق ورعد والثلوج تطال ١٣٠٠متر وبعض مناطق البقاع وتتراكم بشكل جيد على ١٥٠٠متر والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٠ و١٥ ساحلا وبين صفر و٩ بقاعاً وبين ٢ و٨ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الاربعاء: غير مستقر عاصف وغائم مع امطار غزيرة وتساقط حبات البرد وتترافق مع برق ورعد والثلوج تطال ١٣٠٠متر - ١٤٠٠متر نهارا وتلامس ١١٠٠متر وبعض مناطق البقاع ليلاً وتتراكم بشكل جيد على ١٣٠٠متر والحرارة تنخفض وتتراوح بين ٩ و١٣ ساحلا وبين ٣ و٩ بقاعاً وبين ٢ و٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية قوية خصوصاً شمالاً وسرعتها بين ٣٠ و٨٥ كم/س.