"حزب الله" أشاد بعملية القدس الاستشهادية: بندقية المقاومين وحدها الرد على جرائم العدو وهي التي ستكتب نصر فلسطين

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أشاد "حزب الله" في بيان، ب "العملية الاستشهادية البطولية التي نفذها الشهيد المجاهد خيري علقمي في القدس المحتلة وأدت إلى سقوط عشرات المستوطنين بين قتيل وجريح. إن هذه العملية الشجاعة أربكت العدو وكشفت هشاشة أمنه وإجراءاته وأدخلت الرعب والقلق في قلوب كيانه ومستوطنيه".



واعتبر أن "هذه العملية رد فعل سريع وحاسم وجريء على العدوان والمجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في مخيم جنين، وصفعة قوية لحكومة المتطرفين والفاسدين".



وعبر عن "تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة ومجاهديه الشرفاء وتأييده المطلق لكافة الخطوات التي تقوم بها فصائل المقاومة الفلسطينية لردع العدوان والدفاع عن الشعب الفلسطيني".



ودان بشدة "ازدواجية المعايير الظالمة والمرفوضة التي تمارسها بعض الحكومات الغربية ومعها بعض الحكومات العربية بالتواطؤ والصمت عن المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في مخيم جنين وأدت إلى استشهاد العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المظلوم، وفي الوقت نفسه تبادر هذه الحكومات إلى إدانة العملية الدفاعية التي نفذها الشهيد علقمي وسائر العمليات التي تنفذها المقاومة الفلسطينية وهي عمليات تقرها الشرائع السماوية والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية دفاعا عن الحق والأرض والسيادة".



وختم الحزب مباركا "لشعبنا الفلسطيني وكل فصائله المقاومة ومجاهديه هذه العملية النوعية"، ورأى أن "بندقية المقاومين وسواعدهم القوية وحدها الرد على جرائم العدو وهي التي ستكتب نصر فلسطين وعزها الآتي".