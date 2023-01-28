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هذه هي الفرصة الخارجية الوحيدة المتاحة أمام لبنان الآن

28
JANUARY
2023
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رأت مصادر سياسية مطّلعة أن الاجتماع الرباعي للتوافق الداخلي على اسم رئيس الجمهورية الجديد والذي يحضّر له في باريس، يُعتبر حالياً الفرصة الخارجية الوحيدة المتاحة أمام لبنان الآن، لإيجاد مخرج للأزمة اللبنانية، سيما أنّه يُعقد في ظلّ انشغال الدول المشاركة فيه باهتماماتها وأولوياتها الخاصّة.
 
كما سيعمل المشاركون في وقت لاحق، على تعبئة الدعم والضغط لحلحلة الوضع السياسي المجمّد عن طريق التوصية بضرورة انتخاب رئيس الجمهورية أولاً، ومن ثمّ تشكيل حكومة جديدة قادرة على تنفيذ الخطة الإقتصادية والإصلاحات المطلوبة، وإعادة لبنان الى المحيطين العربي والدولي كدولة فاعلة وموثوق بها.
 
وتنطلق المبادرة، إذا صحّ القول، من أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ما سبق وأن أعلن، «لن يترك الأوضاع في لبنان تنهار من دون التحرّك».وذكرت المصادر نفسها أنّ اجتماع باريس لن يناقش فقط مسألة انتخاب رئيس الجمهورية، بل كلّ ما يجري على الساحة اللبنانية، وما يمكن القيام به من تحرّكات دولية محدودة بالدول المشاركة فيه للضغط من أجل تغيير الوضع القائم، مع تلويح الولايات المتحدة الأميركية بفرض العقوبات على «معطّلي» جلسات الانتخاب بهدف توحيد المواقف الداخلية من أجل المصلحة اللبنانية بعيداً عن المصالح الشخصية.
الديار
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