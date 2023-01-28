عناوين الصحف ليوم السبت 28 كانون الثاني 2023

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الأخبار

ـ عبد الله الثاني: ابن سلمان يتآمر علينا

ـ عويدات يجمع أدلة تدين البيطار وتطيحه

ـ توقيع «قطر إنرجي» مع «توتال» و«إيني» يفتح باب الحفر والتنقيب: 4.4 مليار قدم مكعبة من الغاز في البلوك 9

ـ القدس تنتقم لجنين: فدائي «استثنائي» يوجع العدو ويرعبه

البناء

ـ ثأر فوري لجنين… وصفعة قاسية لنتنياهو وبن غفير… وتحدٍّ لمهمة بلينكن وبيرنز

ـ مقاوم استشهادي مقدسي يقتل ويجرح 17 مستوطناً ويصيب الكيان بالذهول

ـ جنبلاط: طرحت قائد الجيش على حزب الله… والتدخل الغربي مع بيطار واضح

الجمهورية

ـ المشهد الداخلي: جنون على كل المستويات

ـ تصعيد أمني في الضفة والقدس الشرقية

ـ ما الحلول الممكنة بانتظار قيام الدولة؟

ـ أسعار المواد الغذائية تسابق الدولار في صعوده

اللواء

ـ ثلث المجلس يستجمع قواه.. وباسيل للتحرُّك بوجه ميقاتي وانتخاب فرنجية

ـ لجم هستيريا الدولار بانتظار الاثنين.. وساعتا كهرباء يومياً على ذمَّة المؤسسة

ـ ردّ بطولي فلسطيني في القدس: مقتل 8 إسرائيليين وجرح 10

ـ فرنسا والعراق يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة