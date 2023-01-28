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عناوين الصحف ليوم السبت 28 كانون الثاني 2023

28
JANUARY
2023
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الأخبار

ـ عبد الله الثاني: ابن سلمان يتآمر علينا
ـ عويدات يجمع أدلة تدين البيطار وتطيحه
ـ توقيع «قطر إنرجي» مع «توتال» و«إيني» يفتح باب الحفر والتنقيب: 4.4 مليار قدم مكعبة من الغاز في البلوك 9
ـ القدس تنتقم لجنين: فدائي «استثنائي» يوجع العدو ويرعبه

البناء
ـ ثأر فوري لجنين… وصفعة قاسية لنتنياهو وبن غفير… وتحدٍّ لمهمة بلينكن وبيرنز
ـ مقاوم استشهادي مقدسي يقتل ويجرح 17 مستوطناً ويصيب الكيان بالذهول
ـ جنبلاط: طرحت قائد الجيش على حزب الله… والتدخل الغربي مع بيطار واضح

الجمهورية
ـ المشهد الداخلي: جنون على كل المستويات
ـ تصعيد أمني في الضفة والقدس الشرقية
ـ ما الحلول الممكنة بانتظار قيام الدولة؟
ـ أسعار المواد الغذائية تسابق الدولار في صعوده

اللواء
ـ ثلث المجلس يستجمع قواه.. وباسيل للتحرُّك بوجه ميقاتي وانتخاب فرنجية
ـ لجم هستيريا الدولار بانتظار الاثنين.. وساعتا كهرباء يومياً على ذمَّة المؤسسة
ـ ردّ بطولي فلسطيني في القدس: مقتل 8 إسرائيليين وجرح 10
ـ فرنسا والعراق يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة

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