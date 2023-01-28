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أسرار الصحف ليوم السبت 28 كانون الثاني 2023

28
JANUARY
2023
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البناء

قال مرجع حقوقي إن مأزق الذين يدعمون القاضي طارق بيطار أن خطوته البهلوانية وضعته في مواجهة مرجعيات قضائية جعلت قرار تنحيته شرطاً لاستعادة الحياة للملف والقضاء نفسه وأن هؤلاء وجدوا أنفسهم في مواجهة القضاء لا خصومهم السياسيين وأن خياراتهم صارت بين التضحية بالقاضي أو بالملف.

قال مصدر مصرفي إن ارتفاع سعر الصرف 10 آلاف ليرة في يومين وانخفاضه مثلها في ساعتين تأكيد أن السبب ليس بالفراغ الرئاسي والأزمة الحكومية فلا جديد فيها، ولا بالأزمة الاقتصادية وحاجات الاستيراد ولا جديد فيها، وأن السبب الوحيد هو متى يضخّ مصرف لبنان ليرات مطبوعة ومتى يتوقف؟

الجمهورية
ـ تخوّف أوساط من أن يؤدي تسارُع الأحداث إلى مزيد من الإنهيارات وإلى تحلُّل أجهزة معنية عادة بلجم التدهور.
ـ يكتفي سفير دولة كبرى في جولاته السياسية بالاستماع إلى من يلتقيهم من دون إبداء أي رأي حول استحقاق حسّاس، ما يعزز الإعتقاد بأنّه أكثر من مجرد دبلوماسي.
ـ نُقلت تقارير عن لقاء عُقد بين طرفين، معلومات متناقضة حيّرت كثيرين ودفعت أحدهم إلى طلب التدخّل الشخصي للتثبت من صحة ما تمّ الإتفاق بشأنه.

اللواء

تضغط سفيرة دولة كبرى على شخصيات في مناصب عليا للتصرف وفقاً لأجندات معروفة، متجاوزة الوزراء أو الرؤساء المباشرين.

أوفد زعيم وسطي «نائباً تواصلياً» الى مرجعية كبرى، ناقلاً رسالة تطمين، بأن قواعد التعايش بعد المصالحة الكبرى على حالها.

اتخذت مصارف كبرى إجراءات عاجلة، خوفاً من فورات الغضب الشعبي، حول صناديق السحب الآلي لديها في مناطق مختلفة!

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