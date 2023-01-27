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حسن مراد: نستهجن الصمت الدولي على جرائم العدو الصهيوني

27
JANUARY
2023
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اعتبر الامين العام لحزب" الإتحاد" النائب حسن مراد أن "من نعم الله على أمتنا وعلى شعبنا الصامد في فلسطين ومعه مقاومته الشريفة، أن عدونا الذي يحتل أرضنا يعيد الكرّة في كل مرة معتديا ومجزّرا بالشباب والنساء والأطفال، دون أن يدرك أن بطولات فلسطين تولد من رحم دماء شهدائها".

وأضاف في بيان: "نحن اذ نؤكد على افتخارنا الكبير بشهداء جنين الأبطال، نبدي عدم استغرابنا طريقة اغتيالهم، كون العدو الجبان لا يتجرأ على تنفيد مخططاته سوى غدرا وتحت وطأة الظلام. ما نستهجنه، هو الصمت الدولي الكبير على جرائم العدو الصهيوني، متمنين أن يكون موقف السلطة الفلسطينية نهائي بخصوص وقف تنسيق العار الأمني، وألا يكون هذا القرار هو امتصاص لحدة الغضب الشعبي".

وختم مراد: "اليوم إذ نبارك لأهالي الشهداء الذين زرعوا دماءهم في حديقة تحرير فلسطين، كل فلسطين، نترقب مع باقي أبناء شعبنا دروس المقاومة الآتية لتفعل فعلها كما في كل مرة".

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