بعد انخفاض سعر البنزين 50 ألفاً، جورج البراكس للـtayyar.org: هذا هو سبب المشكلة وهذا هو الحلّ

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بعد الانخفاض بأسعار المحروقات جراء انخفاض سعر صرف الدولار في مقابل الليرة، أكد د. جورج البراكس رئيس "مجموعة براكس بتروليوم" للـtayyar.org أن تقلبات الدولار هي السبب الرئيسي في تبدّل أسعار المحروقات بهذه الوتيرة السريعة، فالدولار احتُسب صباحاً على 62 500 أما بعد الظهر فاحتسب على الـ59 500 ما أدى الى تخفيض سعر صفيحة البنزين 55 ألف ليرة.

واعتبر البراكس أن الحل الوحيد لوضع حد لهذه البلبلة التي تؤثر على المستهلك وأصحاب المحطات على حدّ سواء، هو تسعير صفيحة البنزين بالدولار الاميركية إسوة بما يتم التعامل به في بقية السلع في البلاد ما يضفي استقراراً على الأسواق، وهذا لا يمنع المستهلك من الدفع بالليرة وفقاً لسعر الدولار لدى التعبئة عملاً بالمنصّات المعمول بها.