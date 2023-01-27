عنصر من قوى الامن عثر على 1122 دولارا أميركيا في محيط العدلية وصاحبه عراقي حضر وتسلمه

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ الآتي:



"بتاريخ 17-1-2023، عثر أحد عناصر قوى الأمن الدّاخلي على مبلغٍ من المال (1122 دولارا أميركيا)، في محيط مستديرة العدلية، وأودعه فصيلة طريق الشام في وحدة شرطة بيروت.

بتاريخ 19-1-2023، تم التعميم عن المبلغ المفقود.

بتاريخ 23-1-2023، حضر فاقد المبلغ إلى مركز الفصيلة المذكورة، ويدعى:مروان حاتم تنير (من مواليد عام 1982، عراقي الجنسية) وبعد التأكد من ملكيته للمبلغ من قبل عناصر الفصيلة، أعيد إليه، بناء على إشارة القضاء المختص.