سجال بري-القوات... تابع

A + A -

تساءلت الدّائرة الإعلاميّة في حزب "القوات اللبنانية"، "ردًّا على ما ورد عن لسان رئيس مجلس النواب نبيه بري، في إحدى الصّحف بتاريخ اليوم 27/1/2023، حيث قال إنّ "كلام سمير جعجع عن التّقسيم متقدّم وخطير (...)"، "أين سمعت رئيس "القوّات اللّبنانيّة" سمير جعجع يتحدّث عن "التّقسيم"؟ ألم تسمعه يقول إنّنا نحن أبناء الـ10452 كلم مربّع؟ ألم تسمعه يقول نحن نعمل للّبنانيّين اللّبنانيّين جميعهم؟ عُد إلى التّصريح الواضح، وتجد أنّ انطباعاتك ليست في محلّها".

وتوجّهت في بيان، إلى برّي بالقول: "الخطير ليس انطباعات غير دقيقة علقت في ذهنك، بل هي سياسات التّعطيل وتحوير الدستور لمآرب خاصّة ومشاريع فئويّة ومصالح إقليميّة، والعبث بأجسام المؤسّسات كلّها من الأمن إلى القضاء، دون حياء، وفي تدمير ممنهج لهذه المؤسّسات".

وأكّدت الدّائرة الإعلاميّة أنّ "الخطير أنّ سياسات الممانعة الّتي قبضت على السّلطة وقوّضت الدّولة وأغرقت النّاس بين الجوع والهجرة، هي الّتي أحدثت الدّمار وليس بتاتًا السّعي الجدّي للإنقاذ".

وشدّدت على أنّ "لبنان الّذي تحدّثت عنه، انضرب منذ زمنٍ بعيد وعن سابق تصوّر وتصميم، بين مَن سكت عن عدم تطبيق اتفاق الطائف لقاء السّلطة، ومَن رضي بتحويله منصّة لمشاريع إقليميّة، متفرّجًا على ضرب علاقات لبنان العربيّة والدّوليّة، وعلى هرَب أهله إلى بلاد الغربة".