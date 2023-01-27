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سجال بري-القوات... تابع

27
JANUARY
2023
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تساءلت الدّائرة الإعلاميّة في حزب "القوات اللبنانية"، "ردًّا على ما ورد عن لسان رئيس مجلس النواب نبيه بري، في إحدى الصّحف بتاريخ اليوم 27/1/2023، حيث قال إنّ "كلام سمير جعجع عن التّقسيم متقدّم وخطير (...)"، "أين سمعت رئيس "القوّات اللّبنانيّة" سمير جعجع يتحدّث عن "التّقسيم"؟ ألم تسمعه يقول إنّنا نحن أبناء الـ10452 كلم مربّع؟ ألم تسمعه يقول نحن نعمل للّبنانيّين اللّبنانيّين جميعهم؟ عُد إلى التّصريح الواضح، وتجد أنّ انطباعاتك ليست في محلّها".

 وأكّدت الدّائرة الإعلاميّة أنّ "الخطير أنّ سياسات الممانعة الّتي قبضت على السّلطة وقوّضت الدّولة وأغرقت النّاس بين الجوع والهجرة، هي الّتي أحدثت الدّمار وليس بتاتًا السّعي الجدّي للإنقاذ".

وشدّدت على أنّ "لبنان الّذي تحدّثت عنه، انضرب منذ زمنٍ بعيد وعن سابق تصوّر وتصميم، بين مَن سكت عن عدم تطبيق اتفاق الطائف لقاء السّلطة، ومَن رضي بتحويله منصّة لمشاريع إقليميّة، متفرّجًا على ضرب علاقات لبنان العربيّة والدّوليّة، وعلى هرَب أهله إلى بلاد الغربة".

 ولفتت إلى أنّه "ليس المطلوب اليوم الإنصات "الطّبيعي" فقط، بل قول الحقّ، لأنّ ما يعيشه شعبنا لم تعد تنفع معه بدعة "تدوير الزّوايا"، فإمّا أن نتحرّر من قبضة الموت الّتي تخطف الوطن عبر إيجاد حلول جدّيّة يُجمع عليها مَن يؤمن مِن شعبنا بثقافة الدّولة والدّستور والحياة والازدهار والتطوّر، دون أن يبقوا مقيّدين بأحكام تجريم وتخوين من سلطة فاسدة ومارقة، أو على لبنان السّلام؛ ونحن من المستحيل أن نتخلّى عن لبنان كلّه".
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