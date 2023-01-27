ميقاتي: لن اترك فرصة الا واغتنمها

A + A -

أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي, اليوم الجمعة على "أهمية تحقيق العدالة في ملف انفجار مرفأ بيروت وتبيان الحقيقة والمحاسبة والتشديد على ضرورة أن يصلح القضاء نفسه بنفسه".

وأضاف ميقاتي, "اجريت الاتصالات اللازمة ودعوت المعنيين بالقضاء وفي مقدمهم وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى إلى معالجة الموضوع والتداعيات ضمن الجسم القضائي".

وتابع, "سأدعو الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لبحث ملف القطاع التربوي وأوضاعه الطارئة".

وأشار إلى أنَّ, "لن اترك فرصة الا واغتنمها لتحسين الوضع وانني أجري اتصالات مكثفة بالمعنيين لمعالجة التدهور الحاصل في سعر صرف الليرة".