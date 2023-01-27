بيان من كهرباء لبنان حول زيادة التغذية

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البدء بتنفيذ المرحلة الأولى لزيادة التغذية من ضمن خطة المراحل الثلاث لمؤسسة كهرباء لبنان





إلحاقًا ببيان مؤسسة كهرباء لبنان تاريخ 04/01/2023،

واستنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 18/01/2023، وإلى توصيات اللجنة الوزارية المؤلفة بموجب البند رقم 2 من القرار عينه،

وبعد فتح الاعتماد المستندي من قبل الجهات المعنية، العائد للناقلتين البحريتين المحملتين بمادة الغاز أويل، بحمولة تبلغ //33,000// طن متري لكل منها، والمباشرة بتفريغ حمولتيهما في مصبي معملي الزهراني ودير عمار،

تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بأنها قد عرضت خطة متكاملة على ثلاث مراحل ضمن مهل محددة، نوقشت مع اللجنة الوزارية المعنية التي أصدرت توصياتها بهذا الخصوص، كما وتم عرض هذه الخطة أيضًا على الجهات الدولية المانحة،

وبالتالي تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أنه بدًءا من ظهر اليوم، تم البدء بتنفيذ المرحلة الأولى لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي من خلال رفع الإنتاج الحراري خلال الساعات المقبلة إلى حدود //250// ميغاواط، على أن تحافظ المؤسسة على هذا المستوى من الإنتاج الحراري لحين تحقق ستة عوامل نجاح رئيسية (Key Success Factors) قد جرى تحديدها مع الجهات المعنية من إدارات رسمية وغيره، بالتوازي مع شن حملات نزع التعديات على //216// مخرجًا كمستوى أول من أصل//800// مخرج توزيع، أي ما يعادل 27٪ من إجمالي تلك المخارج، على أن يتم الانتقال في حال تحقيق عوامل النجاح الأساسية تلك من قبل الإدارات الرسمية المعنية، إلى المرحة الثانية قبل 10 شباط 2023، حيث سيتم رفع القدرة الإنتاجية الحرارية إلى //450// ميغاواط. علمًا أنه قد تم وضع أربع مؤشرات أداء

(Key Performance Indicators)، أهمها متعلق بنزع التعديات والجباية، يتم تقييمها مستقبلًا في كل مرحلة لا سيما في المرحلة الثانية مطلع شهر نيسان 2023، للانتقال من ثم للمرحلة الثالثة التي يتم خلالها رفع القدرة الإنتاجية الحرارية مجددًا إلى //585// ميغاواط والاستمرار في مراجعة مؤشرات الأداء بصورة دورية مستقبلاً،

أما في حال تعثر تحقيق عوامل نجاح المرحلة الأولى الرئيسية (Key Success Factors)، من قبل الجهات المعنية، فستبقي مؤسسة كهرباء لبنان عندها الإنتاج الحراري بمعدل //250// ميغاواط وستقترح على اللجنة الوزارية عدم تحرير أي مبالغ إضافية من السلفة المعطاة بموجب قرار جانب مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 18/01/2023، والبالغة قيمتها //300// مليون دولار أميركي، وذلك لحين تحقيق عوامل النجاح الرئيسية المشار إليها أعلاه،

كما وتجدر الإشارة من جهة أخرى، إلى أنه قد تم استكمال بنجاح أعمال التجارب والأداء المرتبطة بأعمال الصيانة العامة للمجموعة البخارية في معمل دير عمار، وذلك من قبل الشركات الصانعة لا سيّما «Ansaldo» و«Siemens»، وقد باتت في الإمكان معاودة وضع تلك المجموعة في الخدمة من قبل مشغل معملي الزهراني ودير عمار، عند الحاجة بحسب الخطة هذه،

هذا وستبقي مؤسسة كهرباء لبنان الرأي العام على بينة، بأي مستجدات تطرأ فيما خص تطبيق خطة المراحل الثلاث عبر بيانات لاحقة بهذا الشأن.