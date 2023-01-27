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“لا منصة للجوازات بعد شهر”.. ابراهيم من بكركي: بيروت هي ام الشرائع لا تجعلوها ام الشوارع!

27
JANUARY
2023
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أعلن مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم أنه لا بد من استشارة الحكماء في القضايا الوطنية لذلك اتيت لزيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، مشيراً الى أنه ليس لهذه الزيارة أي علاقة بملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية، علماً أنه يجب انجاز هذا الملف.

وبعد اللقاء، كشف اللواء ابراهيم أنه سيتم إلغاء منصة جوازات السفر، وسيعود تقديم الطلبات الى ما قبل المنصة، لافتاً الى أن سبب إنشاء المنصة هو نتيجة الاقبال الهائل على جوازات السفر.

وأكد اللواء ابراهيم أنه تم تعميم قرار منع السفر على الذين أخلي سبيلهم في ملف انفجار المرفأ. وعن مغادرة رئيس مصلحة الأمن والسلامة في مرفأ بيروت محمد زياد العوف الى خارج الأراضي اللبنانية، قال: “نحن لا نعمل اي شيء مخالف للقضاء”.

وختم بالقول: “بيروت هي ام الشرائع لا تجعلوها ام الشوارع!

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