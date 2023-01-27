اقفال لمعامل تعبئة الغاز؟

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حذر نقيب مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي انطوان يمين، من "الإقفال القسري لمعامل تعبئة الغاز المنزلي بسبب الإرتفاع الجنوني للدولار". وأشار الى ان "جدول الأسعار الذي يصدر من قبل الوزارة لم يستطع أحد مواكبته جراء صعود االدولار، فبالأمس تم تسعير الجدول على سعر ٦٠٦٠٠، ونلاحظ اليوم سعر الدولار في السوق بحدود ٦٤٠٠٠، فكل مبيعات الأمس قد تلاشت خسائر بسبب صعود الدولار. وان راسمالنا اصبح يتأكل يومياً".



وأكد انه "لا احد يستطيع ان يتحمل الخسائر المستمرة من جراء هستيريا الدولار"، مطالبا "المسؤولين بالسعي لوقف هذه المهزلة للحفاظ على مؤسساتنا وعمالنا والمواطن."