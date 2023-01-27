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تحضروا - منخفض جوي قادم يبلغ ذروته في هذا اليوم!

27
JANUARY
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة وبقائها فوق معدلاتها الموسمية وضباب على المرتفعات، واحتمال أمطار خفيفة متفرقة في البقاع الشمالي صباحا، تنشط الرياح وتشتد أحياناً لتقارب 60 كلم/س، وتنحسر الامطار تدريجيا بعد الظهر حيث يتحول الطقس الى غائم جزئيا بسحب متوسطة و غائم بسحب مرتفعة.
 
وجاء في النشرة:
 
الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الجمعة، حيث يتحول تدريجيا الى متقلب تحت تأثير المنخفض الجوي المتمركز شرقي ايطاليا، ويستمر كذلك حتى مساء الأحد حيث يتأثر الحوض لشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متمركز فوق البحر الأسود ومترافق بكتل هوائية باردة يؤدي الى أمطار وثلوج وعواصف رعدية إبتداء من الاثنين حيث يبلغ ذروته ليل الاثنين/صباح الثلاثاء .
 
 
الطقس المتوقع في لبنان:
 
الجمعة: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية، مع احتمال أمطار متفرقة خفيفة في المناطق الداخلية مساء، وثلوج خفيفة بدءا من ارتفاع 2200 متر.
 
السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة و مرتفعة، مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة وبقائها فوق معدلاتها الموسمية وضباب على المرتفعات، واحتمال أمطار خفيفة متفرقة في البقاع الشمالي صباحا، تنشط الرياح وتشتد أحياناً لتقارب 60 كلم/س، وتنحسر الامطار تدريجيا بعد الظهر حيث يتحول الطقس الى غائم جزئيا بسحب متوسطة و غائم بسحب مرتفعة.
 
الأحد: غائم جزئيا نهارا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة وهطول أمطار خفيفة شمالا مع احتمال حدوث برق ورعد, وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1900متر و يتدنى مستوى تساقطها فجر الاثنين على ارتفاع 1600 متر.
 
الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي وملموس في درجات الحرارة وأمطار متفرقة شمالا، تشتد حدة الامطار ليل الاثنين/صباح الثلاثاء، حيث يبلغ المنخفض الجوي ذروته، وتكون مترافقة بعواصف رعدية، وثلوج على ارتفاع 1600متر و يتدنى مستوى تساقطها فجر الثلاء ليصل الى ارتفاع 1300 متر.
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