خاص - نائب استعراض العدلية: جمود فكري مريع!

A + A -

خاص tayyar.org -



قال مرجع سياسي إنه يفهم تماما التفسّخ الذي حصل في جسم نواب التغيير، ذلك ان أداء بعض هؤلاء لا يرقى إلى الحد الأدنى من متطلبات الوكالة الشعبية التي تحصّلوا عليها في الإنتخابات، وتتحكّم بهم العقد الشخصية والأنا والانفصال عن الواقع، إلى جانب قصور فاضح في فهم دورهم التشريعيّ الرقابيّ، وهو ما استتبع حكما عدم انسجام سياسي وفكري داخل المجموعة التغييرية.



ولفت الى أن أداء بعض هؤلاء في استعراض العدلية مخجل، وينمّ عن قصور وجمود فكري مريع.



وسمّى المرجع نائب استعراضي بيروتي كمثال صارخ عن هذا الواقع الصادم.