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في عين الرمّانة... صوّراه عاريًا بهدف ابتزازه!

27
JANUARY
2023
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صدر عن المديرية العـامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة بلاغٌ جاء فيه, "بتاريخ 11-11-2022، دخل شخصان مجهولان إلى منزل مواطنٍ في محلّة عين الرّمّانة، وأقدما على تكبيله ووضع شريط لاصق على فمه، ثمّ سلباه مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية وخمسماية دولار أميركي وهاتفه الخلوي، وقاما بتصويره بعد أن أجبراه على تعاطي كميّة من مادة الكوكايين وهو عارٍ، وذلك بهدف ابتزازه ولمنعه من التقدّم بشكوى لدى المراجع المختصّة".

وأضاف, "بناءً عليه، باشرت القطعات المختصّة فى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المذكورَيْن وتوقيفهما".

وتابع, "بنتيجة الإستقصاءات والتحريّات، توصّلت إلى تحديد هويّتيهما، وهما: ح. ع. (من مواليد عام 2000، سوري), ح. ك. (من مواليد عام 1998، سوري), بتاريخ 03-01-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات من الشّعبة من تنفيذ عمليتين متزامنتين، نتج عنهما توقيف الأول في مدينة الشّويفات والثاني في محلّة الأوزاعي".

وبالتحقيق معهما، "اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بالدّخول إلى المنزل المذكور والإعتداء على مالكه وتكبيله وسلبه المبلغ المالي والهاتف الخلوي، وأنّهما قاما ببيع الهاتف فتم استرجاعه وإعادته إلى مالكه".

ووفق البلاغ, "أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".

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