هل البيطار هو من خطط لتطيير جلسة مجلس القضاء الأعلى؟

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أشارت مصادر «العدلية» لـ “الأخبار” إلى أن «إلغاء جلسة مجلس القضاء الأعلى لا يتعلق فقط بتدخل النواب وتوتر الشارع، بل بسبب تضارب الآراء داخل المجلس الذي كانَ سيشهد انقساماً كبيراً». وأكدت أن « رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبّود الذي لا يزال مصرّاً على حماية المحقق العدلي طارق البيطار هو من خطط لتطيير الجلسة مجدداً بالاتفاق مع النواب». وأكّدت مصادر قضائية أن «فشل اجتماع مجلس القضاء الأعلى لا يعني أن الأمور انتهت، بل ستتطور لا سيما في الأيام التي حدد فيها البيطار تاريخ استجواب الذين ادعى عليهم»، وكشفت أن «الاجتهاد الدستوري الذي أعلن عنه البيطار أعدّه بالتنسيق مع مجموعة من المحامين والنواب الداعمين له».