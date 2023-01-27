عناوين الصحف ليوم الجمعة 27 كانون الثاني 2023

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الأخبار: مذبحة جنين: العدو يستعجل الانفجار

ترهيب «التغييريين» أحبط محاولة إنقاذ القضاء



بري: كلام جعجع خطير وغير جدي... ولبنان كالذرّة إذا انشطر انفجر

الديار: توتر في «العدلية» يطيح جلسة «القضاء الاعلى» والحرب مفتوحة بين عويدات والبيطار

سيناريو لمخرج رئاسي باكثرية 65 نائبا لا تمانعه بكركي ويسوق له جنبلاط و«الثنائي»

تحذيرات امنية من «نار تحت الرماد»... هل ما يحصل «عض اصابع» او مقدمة للانفجار؟

البناء: جنين تكتب بالدم ملحمة جديدة: تسعة شهداء وعشرات الجرحى… والمقاومة مستمرة حشد نيابي حزبي يصنع أحداث شغب في قصر العدل لمنع انعقاد مجلس القضاء فرنجية من بكركي: الانتخاب بالـ 65 صوتاً ضمن نصاب الثلثين هو الميثاقيّة



النهار: التواطؤ يستكمل الانقلاب على بيطار والتحقيق

اللواء: هيبة العدالة تحت أقدام حُماتها: آخر فصول التجربة العونية المتهالكة!

المعارضة تُصعِّد بوجه بري وفرنجية مرشحاً.. والدولار يفتح الطريق لانتفاضة جديدة الأربعاء



الجمهورية: إحتدمت رئاسيًا فإنشطرت عدليًا

مجلس القضاء: لا اجتماع تحت ضغط الشارع

نداء الوطن: خيارات "المركزي" تضيق حدّ الاختناق: لجم الدولار أسوأ!

"أسْر العدل": تخبّط و"خبيط" والمحامون يطالبون القضاة بـ"احترام القسم"





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