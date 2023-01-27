أسرار الصحف ليوم الجمعة 27 كانون الثاني 2023

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البناء: خفايا وكواليس



كواليس

تساءل مرجع قضائي كيف يمكن لمرشح رئاسي يرفع شعار «القضاء سلطة مستقلة»، أن يقود انقلاباً على مجلس القضاء الأعلى ويتصدّر حملة ضغط سياسية على القضاء ترافقها تهديدات وأعمال شغب وأن يتولى بالنيابة عن هذه «السلطة المستقلة» إصدار الأحكام وتصنيف القضاة؟

خفايا

قال مصدر أمني إن ما جرى أمس أمام قصر العدل وداخله هو خطة مدروسة لمنع اجتماع مجلس القضاء الأعلى ومنع أي إجراء بحق القاضي بيطار، بمشاركة نواب وأحزاب وجمعيات تمّ توزيع الأدوار فيها بين الداخل والخارج والبث المباشر التلفزيوني وما تضمنته التقارير من إعطاء معلومات ودعوات تحريضية.

نداء الوطن: خفايا

إعتبر وزير سابق في مجلس خاص أنّ إطلاق الموقوفين في قضية انفجار المرفأ هو استكمال لاتفاق ترسيم الحدود ونصح ضيوفه بعدم التعويل على المجتمع الدولي لاستكمال التحقيق أو حمايته.

يتحدث خبير قانوني عن تحقيقات أوروبية بشأن حساب مصرفي في دولة عربية لمدير عام في وزارة فاعلة بأكثر من مليوني دولار تمّ فتحه في العام 2021.

إعتبر رئيس حزب وسطي أنّ دولة اوروبية تمارس دبلوماسية الدعم المالي لحزب فاعل عبر مشاريع تنموية في مناطقه.

اللواء: أسرار

همس

يتخوف مصدر قضائي من أن تؤدي التطورات الحاصلة لعدم عودة سريعة لبعثة التحقيقات الأوروبية، خشية من مضاعفات قد لا تكون محسوبة.



غمز

رأى نائب في 8 آذار أن رئيس تيار المردة قطع الطريق على التداول ببعض الأسماء، منها وزير سابق من منطقة كسروان.



لغز

زادت المخاوف من حدث أمني أو إشكالات حامية، تعيد خلط الأوراق في الأسبوعين المقبلين؟