living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الجمعة 27 كانون الثاني 2023

27
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس


كواليس

تساءل مرجع قضائي كيف يمكن لمرشح رئاسي يرفع شعار «القضاء سلطة مستقلة»، أن يقود انقلاباً على مجلس القضاء الأعلى ويتصدّر حملة ضغط سياسية على القضاء ترافقها تهديدات وأعمال شغب وأن يتولى بالنيابة عن هذه «السلطة المستقلة» إصدار الأحكام وتصنيف القضاة؟

 

خفايا

قال مصدر أمني إن ما جرى أمس أمام قصر العدل وداخله هو خطة مدروسة لمنع اجتماع مجلس القضاء الأعلى ومنع أي إجراء بحق القاضي بيطار، بمشاركة نواب وأحزاب وجمعيات تمّ توزيع الأدوار فيها بين الداخل والخارج والبث المباشر التلفزيوني وما تضمنته التقارير من إعطاء معلومات ودعوات تحريضية.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

إعتبر وزير سابق في مجلس خاص أنّ إطلاق الموقوفين في قضية انفجار المرفأ هو استكمال لاتفاق ترسيم الحدود ونصح ضيوفه بعدم التعويل على المجتمع الدولي لاستكمال التحقيق أو حمايته.

 

يتحدث خبير قانوني عن تحقيقات أوروبية بشأن حساب مصرفي في دولة عربية لمدير عام في وزارة فاعلة بأكثر من مليوني دولار تمّ فتحه في العام 2021.

 

إعتبر رئيس حزب وسطي أنّ دولة اوروبية تمارس دبلوماسية الدعم المالي لحزب فاعل عبر مشاريع تنموية في مناطقه.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
يتخوف مصدر قضائي من أن تؤدي التطورات الحاصلة لعدم عودة سريعة لبعثة التحقيقات الأوروبية، خشية من مضاعفات قد لا تكون محسوبة.


غمز
رأى نائب في 8 آذار أن رئيس تيار المردة قطع الطريق على التداول ببعض الأسماء، منها وزير سابق من منطقة كسروان.


لغز
زادت المخاوف من حدث أمني أو إشكالات حامية، تعيد خلط الأوراق في الأسبوعين المقبلين؟

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout