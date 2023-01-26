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بيان لنادي قضاة لبنان: من بيت ابي ضربت

26
JANUARY
2023
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اصدر نادي قضاة لبنان بيانا جاء فيه: "دأبوا على عرقلة سير العدالة وكان أملنا أن دولة القانون ستنتصر . . اما اليوم فطعنت دولة الحق والقانون في الصميم ، وها هي تستنجد وتقول: من بيت أبي ضربت

مرة جديدة يفضح التحقيق في قضية انفجار المرفأ تدخل السياسة في القضاء الأمر الذي بات يهدد كيان العدالة ويطعن في كرامة كل قاض نزيه من خلال تحميله وزر قرارات قضائية تفتقر لأدنى مقومات الشرعية إذ أن قرار المحقق العدلي، مهما كانت الملاحظات القانونية عليه والتي يمكن معالجتها وفق الأصول، لا يبرّر ردة الفعل التي تبعته والتي جاءت للأسف خارجة عن الضوابط والأصول بشكل صارخ أساسات العدالة والقانون يهدم

من هنا ا يدعو نادي قضاة لبنان كل من ارتضى أن لا يتصرف كقاض ورهن نفسه لخدمة السلطة السياسية واللاعدالة أن يبادر إلى الاستقالة تمهيداً إلى المحاسبة والمساءلة لأنه لم يعد يشبهنا وساهم في ضرب هيبة القضاء ودولة القانون والمؤسسات، وذلك من أجل تمكين باقي القضاة من النظر الى المتقاضين بعين القانون والعدالة، كلّ في محكمته وضمن حدود ا اختصاصه.

العدالة تستصرخ ضمائركم والقسم إذا تاه عنكم القانون ودروبه"

بيروت في 26 كانون الثاني 2023 نادي قضاة لبنان

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