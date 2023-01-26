مذكرة باقفال الادارات والمؤسسات العامة في هذا اليوم

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أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مذكرة حملت الرقم 2/2023 قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد مار مارون وبمناسبة الذكرى ال 18 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.



وجاء في نص المذكرة: "استنادا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الذي يحدد الأعياد والمناسبات الرسمية، تقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الخميس الواقع فيه 9/2/2023 بمناسبة عيد مار مارون، ويوم الثلاثاء الواقع فيه 14/2/2023 الذكرى الثامنة عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه الأبرار".

