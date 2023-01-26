لقاءات عدة لميقاتي ومن بينها مع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي

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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي عصر اليوم في السراي الحكومي، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، منسق الامم المتحدة للشؤون التنموية والانسانية عمران رضا، مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان الدكتور عبدالله الوردات ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.

بعد الاجتماع قال بيزلي:زيارتنا اليوم الى دولة الرئيس تطرقت الى موضوع الامن الغذائي والازمة العالمية التي تواجه الدول كافة، بالاضافة الى التحديات الناتجة عن الحرب الروسية- الاوكرانية وانعكاسها على كل الدول ومنها لبنان.

وأكد ان برنامج الغذاء العالمي سيكون دائما الى جانب لبنان والدولة اللبنانية لتأمين حق اللبنانيين في الغداء، وفي الوقت نفسه اكد العمل مع وزارة الزراعة اللبنانية لزراعة القمح بالتعاون مع منظمة الفاو. ونأمل ان نشهد في العام المقبل انتاجا وفيرا من القمح المحلي في لبنان.

كما اجتمع رئيس الحكومة مع وزير الشباب والرياضة جورج كلاس.