هذا ما نحتاجه... الحلبي: هناك مطالب للمعلمين وإمكانات الخروج من هذه الازمة

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التقى الرئيس نبيه بري بوزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، للبحث في الواقع التربوي والتعليمي وما يواجهه من تحديات.



وبعد اللقاء، قال الوزير الحلبي: "ملف التربية أساسي ولكن ليست مسؤولية وزارة التربية وحدها، لأن هناك مطالب للمعلمين وإمكانات الخروج من هذه الازمة تحتاج الى مراسيم في مجلس الوزراء وإلى قرارات من مجلس الوزراء والى قوانين في المجلس النيابي".



وأضاف، "ونحن ضمن هذا الاطار حملنا إلى دولة الرئيس هذه الأمور وتداولنا معه بما يمكن أن يقوم به المجلس النيابي في أول جلسه سوف يدعو اليها، لأن هناك أشياء كثيرة، لا يمكن أن تحل إلا بقانون أو بمراسيم في مجلس الوزراء".

وتابع، "مع العلم أننا قدمنا لائحة بالاشياء المطلوبة من وزارة التربية والجامعة اللبنانية للامانة العامة لمجلس الوزراء كي تتم دراستها في أول جلسة سوف تعقد للحكومة".