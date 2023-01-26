البيطار مشروع حرب أهلية... قبلان: اللعب بالشارع أشبه بمتاريس حرب

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صدر عن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، بيان جاء فيه: " أقول قبل خراب لبنان: هناك سيناريو تدميري للبلد، والقاضي البيطار مشروع حرب أهلية ويجب محاكمته، وواشنطن تريد بناء البلد على الرماد".



وأضاف، "المطلوب حماية الأمن والقضاء والسلم الأهلي من لعبة دمار أميركي شامل، والقاضي البيطار ينفذ سيناريو حرق القضاء والبلد والدوس على دماء شهداء المرفأ، واللعب بالشارع أشبه بمتاريس حرب، ولا بد من إنقاذ سياسي سريع لأن ما يجري ليس صدفة أبدا، ولعبة الدولار فتيل حرب أهلية ينفذه لوبي دولي إقليمي بقيادة واشنطن".



وختم قبلان، "المطلوب من القوى النيابية المسيحية ملاقاة القوى النيابية المسلمة على أبواب مجلس النواب لإنقاذ البلد من أسوأ فراغ يضع لبنان على حافة حرب أهلية".