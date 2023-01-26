"باتت تنذر بالخطر"... الوفاء للمقاومة: لن تلوي ذراع شعبنا المقاوم المصمم على التحرر والسيادة!

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أكّدت كتلة الوفاء للمقاومة أن "الانهيار المستمر للعملة وما جرى بالايام الماضية من رفع متعمد لسعر الدولار هو خارج أي سياق اقتصادي انما هو جزء من الضغوط التي تمارس على اللبنانيين لفرض خيارات عليهم".



وأضافت، "الجهات المعنية من حكومة ومصرف مركزي تتحمل مسؤولية التصدي للتلاعب الخطر بلقمة عيش اللبنانيين".

وأشارت الوفاء للمقاومة" إلى أن "مظاهر الترهل بمختلف مؤسسات وهيكل الدولة باتت تنذر بالخطر الأكيد الذي يتهدد البلاد دولة وشعبا ومؤسسات".

وأكمل، "وابتزاز اللبنانيين عبر الضغوط الخارجية التي تتعمد تصديع هيكل الدولة، هي ممارسة خبيثة إلا أنها لن تلوي ذراع شعبنا المقاوم المصمم على التحرر والسيادة".