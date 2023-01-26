مصرف لبنان يجمد حسابات هذه الأسماء...!

A + A -

بيروت في ٢٦/١/٢٠٢٣

بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان "رئيس هيئة التحقيق الخاصة".

ان هيئة التحقيق الخاصة المنعقدة بتاريخ ٢٦/١/٢٠٢٣ بحضور جميع أعضائها اتخذت قرارًا بتجميد حسابات الأسماء المذكورة أدناه ، والتي ادرجت على قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC بتاريخ ٢٤/١/٢٠٢٣ وذلك لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان:

• حسن احمد مقلد (مواليد ١٧/٢/١٩٦٧ )

• راني حسن مقلد (مواليد ٢٩/١٠/١٩٩٨)

• ريان حسن مقلد (مواليد ٢٥/١٠/١٩٩٣)

• شركة ستيكس للصيرفة ش.م.ل CTEX sal

• الشركة اللبنانية للاعلام والدراسات Lebanese Company for Information and Studies sarl

وحدة الاعلام والعلاقات العامة