مصرف لبنان يجمد حسابات هذه الأسماء...!

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بيروت في ٢٦/١/٢٠٢٣
بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان "رئيس هيئة التحقيق الخاصة".
ان هيئة التحقيق الخاصة المنعقدة بتاريخ ٢٦/١/٢٠٢٣ بحضور جميع أعضائها اتخذت قرارًا بتجميد حسابات الأسماء المذكورة أدناه ، والتي ادرجت على قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC بتاريخ ٢٤/١/٢٠٢٣ وذلك لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان:
• حسن احمد مقلد (مواليد ١٧/٢/١٩٦٧ )
• راني حسن مقلد (مواليد ٢٩/١٠/١٩٩٨)
• ريان حسن مقلد (مواليد ٢٥/١٠/١٩٩٣)
• شركة ستيكس للصيرفة ش.م.ل CTEX sal
• الشركة اللبنانية للاعلام والدراسات Lebanese Company for Information and Studies sarl
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