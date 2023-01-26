حفل توقيـع الملحقين التعديليين لإتفاقيّتي الإستكشاف والانتاج في الرقعتين 4 و9

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صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقـــة والميـــاه الآتي:



الزملاء الكرام



يسرّ وزارة الطاقة والمياه

بالتعاون مع توتال انيرجيز، وإيني، وقطر للطاقة

دعوتكم الــــى



حفــــــل توقيــــــع



الملحقين التعديليين لإتفاقيّتي الإستكشاف والانتاج في الرقعتين 4 و9

لمناسبة دخول شركة قطر للطاقة كشريكة مع توتال إنيرجيز وإيني



المــــكان: - الساعة 10.00 صباحاً استقباب ولقاء في وزارة الطاقة والمياه– كورنيش النهر- بيروت.

- الساعة 11.30: السراي الكبير لقاء مع رئيس الحكومة.

- الساعة 12.30 حفل التوقيع يليه مؤتمراً صحافياً يعقده وزيرا الطاقة اللبناني والقطري وكبار المسؤولين في شريكتي توتال الفرنسية وإيني الايطالية في قاعة الاستقبال في السراي الكبير .

التاريـــخ: يوم الاحد الواقع في 29 كانون الثاني 2023.