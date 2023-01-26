حفل توقيـع الملحقين التعديليين لإتفاقيّتي الإستكشاف والانتاج في الرقعتين 4 و9

A+
A-
صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقـــة والميـــاه الآتي:
الزملاء الكرام
يسرّ وزارة الطاقة والمياه
بالتعاون مع توتال انيرجيز، وإيني، وقطر للطاقة
دعوتكم الــــى
حفــــــل توقيــــــع
الملحقين التعديليين لإتفاقيّتي الإستكشاف والانتاج في الرقعتين 4 و9
لمناسبة دخول شركة قطر للطاقة كشريكة مع توتال إنيرجيز وإيني
المــــكان: - الساعة 10.00 صباحاً استقباب ولقاء في وزارة الطاقة والمياه– كورنيش النهر- بيروت.
- الساعة 11.30: السراي الكبير لقاء مع رئيس الحكومة.
- الساعة 12.30 حفل التوقيع يليه مؤتمراً صحافياً يعقده وزيرا الطاقة اللبناني والقطري وكبار المسؤولين في شريكتي توتال الفرنسية وإيني الايطالية في قاعة الاستقبال في السراي الكبير .
التاريـــخ: يوم الاحد الواقع في 29 كانون الثاني 2023.