قرار جديد من عويدات بحقّ البيطار!

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صدر عن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان منيف عويدات قرارٌ جاء فيه, "يطلب إلى رئيس وموظفي قلم النيابة العامة التمييزية وأمانة سر النائب العام لدى محكمة التمييز عدم استلام أي قرار أو تكليف او تبليغ او استنابة أو كتاب أو إحالة أو مذكرة أو مراسلة أو أي مستند من أي نوع صادر عن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار".



وأضاف, "إن ورد القرار مباشرة من قبله (أي القاضي البيطار) أو بواسطة أي مرجع اخر، كونه مكفوف اليد في هذه القضية وغير ذي صفة، وإعلام قسم المباحث الجنائية المركزية بذلك".



وتابع, "تمَّ تكليف قسم المباحث الجنائية المركزية ضبط ما ورد ذكره أعلاه في حال وروده الينا وتنظيم محضر بذلك وفقاً للأصول ومخابرتنا لإجراء المقتضى القانوني".