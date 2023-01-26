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منخفض جويّ في طريقه إلينا... تحضّروا!

26
JANUARY
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، ورياح جنوبية شرقية ناشطة مترافقة بنسبة رطوبة منخفضة نهارا، تتحول ليلا الى جنوبية غربية ناشطة ترتفع معها الرطوبة على المرتفعات، فتتكاثف الغيوم وتصبح الأجواء مهيأة لأمطار متفرقة بخاصة شمال البلاد، مترافقة برياح شديدة تصل لحدود الـ50 كم/س و60 كم/س شمال البلاد، مع ثلوج خفيفة بدءا من ارتفاع 2200 متر.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الجمعة، حيث يتحول تدريجيا الى متقلب تحت تأثير المنخفض الجوي المتمركز شرقي ايطاليا ويستمر حتى مساء الأحد حيث يتأثر الحوض لشرقي للمتوسط بمنخفض جوّي متمركز فوق البحر الأسود ومترافق بكتل هوائية أكثر برودة ويؤدي الى أمطار وثلوج وعواصف رعدية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: مشمس يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية ورياح جنوبية شرقية ناشطة مترافقة بنسبة رطوبة منخفضة نهارا، تتحول ليلا الى جنوبية غربية ناشطة ترتفع معها نسب الرطوبة على المرتفعات، فتتكاثف الغيوم وتصبح الأجواء مهيأة لأمطار متفرقة بخاصة شمال البلاد، مترافقة برياح شديدة تصل لحدود الـ50 كم/س و60 كم/س شمال البلاد مع ثلوج خفيفة بدءا من ارتفاع 2200 متر.

السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة وبقائها فوق معدلاتها الموسمية وضباب على المرتفعات واحتمال أمطار خفيفة متفرقة بخاصة شمال البلاد، تنشط الرياح صباحا وتشتد أحيانا لتقارب 60كلم/س.

الأحد: غائم جزئيا نهارا مع انخفاض تدريجي ملموس في درجات الحرارة واحتمال أمطار خفيفة شمالا، تتكاثف الغيوم مساء تحت تأثير المنخفض الجوي المتمركز فوق البحر الأسود، والمترافق بكتل هوائية باردة, وتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا بخاصة شمال البلاد مصحوب برياح ناشطة وعواصف رعدية، كما تتساقط الثلوج فجر الإثنين على ارتفاع 1400 متر.

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