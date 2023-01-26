"صرخة خوف"... بحصلي: الحلول الترقيعية لم تعد كافية

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قال نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي: "أننا نعاني من ارتفاع سعر صرف الدولار، وأطلق صرخة خوف من اهتزاز الامن الغذائي لهذا السبب".



وأضاف بحصلي في حديث لـ"LBCI" أن, "ركائز الامن الغذائي هي وجود الغذاء والوصول إلى الغذاء وصحة الغذاء".



وتابع, "ان البضاعة موجودة طالما بإمكاننا تأمين الدولارات".

ودعا بحصلي إلى, "توقف الاضراب في مرفأ بيروت لان البضاعة بدأت تتكدّس".



ولفت نقيب مستوردي المواد الغذائية أنه هناك, "تراجع قدرة المستهلك الشرائية مع الارتفاع الجنوني لسعر الصرف".



ورأى بحصلي أنَّ, "الحلول الترقيعية لم تعد كافية، ويجب انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة بأسرع وقت".