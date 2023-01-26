جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل؟

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أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى أنَّ "انتخاب رئيس جديد للجمهورية هي الاشارة الاولى المطلوبة لدخول لبنان في آفاق جديدة وعلى أعضاء المجلس النيابي جميعًا أن يكونوا دائمًا في المجلس لانتخاب رئيس بأسرع وقت".



وأضاف ميقاتي: "سأستمر بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد من اجل بت الامور الطارئة وأهمها الاوضاع الصحية والمعيشية والبيئية والتربوية التي ستكون على جدول اعماله الأسبوع المقبل".



وتابع: "الانقسامات في الجسم القضائي تنذر بتداعيات خطيرة اذا لم يعمل أهل الشأن أنفسهم على حلّ هذه المعضلة بحكمة بعيدا عن السجالات السياسية والحملات المتبادلة".

ورأى ميقاتي أنَّ "قدرنا هو العيش معا مهما تباعدت المواقف السياسية وتباينت الاراء حيال ما هو حاصل وما هو مطلوب ولا ارادة تعلو على العيش الواحد وحماية بعضنا البعض".