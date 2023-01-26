إضراب الصيدليات لمدة 4 ساعات..

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قال نقيب الصيادلة جو سلوم: "ما دفعنا للإقفال هو عدم القدرة على الاستمرار وتوقف تسليم الأدوية منذ 4 أيام والادوية المزورة والمهربة".



وأضاف سلزم في حديثٍ لـ صوت كل لبنان: "أعلنا الاضراب اليوم لمدة 4 ساعات لأن الوضع لا يحمل ويجب وضع حد لموضوع تسليم الأدوية لأن القطاع الصحي ينهار".



وتابع: "المشكلة تكمن بالأدوية المدعومة التي تهرب للخارج والدواء المدعوم جزئياً بسبب عدم توفر أموال الدعم وتقلب سعر صرف الدولار".

وطالب سلوم: "بتسليم الادوية للصيادلة لأن هناك مرضى سرطان والحل هو بوضع خطط لتأمين الدواء للمرضى وللمستشفيات".