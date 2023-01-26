هل يتم إصدار مذكرة توقيف في حق البيطار؟

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تتجه الأنظار إلى مجلس القضاء الأعلى، الذي دعاه رئيسه القاضي سهيل عبود إلى الانعقاد اليوم لمناقشة خطوات القاضي طارق البيطار، تلبية لطلب وزير العدل هنري الخوري.

وقالت مصادر لـ”الأخبار” إن أعضاء المجلس جميعهم سيحضرون، وإن اجتماعات حصلت ليلاً جرى التداول فيها في القرار الذي سيتخذ بحق البيطار، ومن بينها تنحيته وتعيين بديل عنه، مشيرة إلى أن البيطار اليوم مدعى عليه من الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية الادعاء، ومن المفترض أن يتمَ تعيين قاض يقوم بالتحقيق معه بجرم “اغتصاب السلطة”، وفي حال رفض المثول ستتخذ إجراءات قد تصل إلى حد إصدار مذكرة توقيف في حقه.