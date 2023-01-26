خاص - بالصورة: زياد العوف الى واشنطن .. رغم قرار منع السفر!

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خاص tayyar.org -



تبيّن أن المدعي عليه في ملف انفجار مرفأ بيروت اللبناني - الأميركي محمد زياد راتب العوف، وهو رئيس مصلحة الأمن والسلامة، قد غادر ليلا الى الولايات المتحدة الأميركية مباشرة بعدما أخلى سبيله النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.



اللافت أن قرار تخليته، كما كل الموقوفين في القضية، جاء مقرونا بمنع من السفر.



ولعب مبعوث الرئيس الاميركي لشؤون الرهائن روجر كارستينز دورا في مسألة إطلاق العوف، الى جانب كل من السفارة في بيروت ومنظمة Hostage Aid Worldwide.



وكانت السفارة قد راجعت مرارا السلطات اللبنانية السياسية والقضائية، في مسألة توقيف العوف.



ويظهر العوف في الصورة المرفقة وهو يستعد الى مغادرة مطار بيروت بعدما أنهى معاملات سفره، وفي الصورة الأخرى داخل الطائرة.



وكان tayyar.org (٢٤ كانون الثاني) أول من كشف أن المسعى الأميركي في اطلاق العوف بات قاب قوسين من التحقّق، بعدما لوّحت واشنطن بتطبيق قانون ليفنسون Robert Levinson Hostage Recovery and Hostage-Taking Accountability Act على من تتهمهم بحجز حريته واتخاذه رهينة.