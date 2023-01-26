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عناوين الصحف ليوم الخميس 26 كانون الثاني 2023

26
JANUARY
2023
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الأخبار: جريمة حليب الأطفال: الأبيض يحمي التجار

تنحية البيطار أو ضياع القضاء والتحقيقات

وزير الدفاع: قائد الجيش يتجاوز صلاحياته... وقد أطلب إقالته

المقاومة الاسلامية: حسن عطية ليس عميلاً

 

 

 



الديار: فوضى مُنظمة وشاملة تضرب كل القطاعات وتعطب القضاء و«الآتي أعظم»
قلق شامل من أحداث ساخنة تُـمهد لانتخاب الرئيس عبر «دوحة جديدة»
ميقاتي مُصمم على جلسة حكومية والحريري في بيروت لإحياء ذكرى 14 شباط

 

 

 


اللواء: مشاهد «هوليودية» في القضاء: بيطار ممنوع من السفر وعويدات مدعى عليه!
توجه نيابي معارض الى قصر العدل اليوم.. وباسيل يحرّض بكركي على رفض الانتخاب بالأكثرية المطلقة

 

 

 

 

نداء الوطن: البيطار لـ"نداء الوطن": أنا سيِّد الملف و"مكمِّل للآخر"
عويدات "استولى" على تحقيق المرفأ: الإسفين الأخير في نعش القضاء!

 

 

 

البناء: واشنطن وبرلين ترسلان دبابات أبرامز وليوبارد إلى كييف… وموسكو تهدّد بإحراقها / لبنان في اليوم الثاني من الفيلم الأميركي الطويل: جنون يشمل الدولار والقضاء والشارع / عويدات يُخلي سبيل الموقوفين لأن بيطار «منعدم الوجود»… ومجلس القضاء يختبر تعيين بديل /

 

 

 


النهار: 25 كانون الأسود... القضاء "ينتحر"!

 

 

 

 

الجمهورية: غليان سياسي وإقتصادي... وقضائي

 

 

 


l'orient le jour: « Asile de fous », « Du jamais-vu » : Oueidate part en croisade contre Bitar

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