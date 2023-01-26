أسرار الصحف ليوم الخميس 26 كانون الثاني 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

لفتت نظر الأجهزة الأمنية عودة أسماء ووجوه ارتبطت بها أعمال التخريب والشغب في أحداث ما بعد 17 تشرين الأول 2019، للظهور مجدداً في الشارع على إيقاع ارتفاع سعر صرف الدولار ما يعني عودة المشغل والمموّل لبرنامج العمل القديم من قطع طرقات وأحداث شغب وصولاً الى الفوضى وانفلات الأمن.



خفايا

قال مصدر حقوقي إن الخطوات التي سلكها ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت لا رجعة فيها ونتيجتها استحالة المضي بالتحقيق دون تعيين محقق جديد والطريق مقفل إلا بتنحي القاضي طارق بيطار او اتخاذ محكمة التمييز قراراً بكف يده بقبول إحدى دعاوى الرد تمهيداً لتعيين بديل.



اللواء: أسرار

همس

حسب مصادر واسعة الإطلاع فإن دولة كبرى وراء الحراك الذي أصاب تحقيقات المرفأ وإنهيار العلاقة بين النيابة العامة التمييزية والمحقق العدلي.



غمز

طلب رئيس تيار معروف إلى نشطائه عدم التطرُّق من قريب أو بعيد للعلاقة مع حليف أوشك أن يكون سابقاً!



لغز

تتريث قوى سياسية مسيحية في الدعوة الى تحركات واسعة، بانتظار جلاء صورة ما يحدث والتأثيرات الخارجية عليها..

نداء الوطن: خفايا

تتوقع مصادر ديبلوماسية أن تُتبَع العقوبات الأميركية على حسن مقلد وولديه بعقوبات تطاول شخصيات تعامل معها مقلِّد، ومن بينها كيانات اغترابية في بلدان أفريقية تحديداً.

يتردّد أنّ مسؤولين سوريين أبدوا انزعاجهم من كلام الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله الأخير بخصوص مصر في ضوء محاولات ترميم علاقة دمشق مع الدول العربية.

تتناول الاوساط القضائية الحديث عن حسابات مصرفية حديثة لمدراء عامين وأعضاء في المجلس المركزي لمصرف لبنان فُتحت في مصارف خارجية وتمّ تحويل مبالغ ضخمة اليها يُخشى أن تكون من أموال الدعم.